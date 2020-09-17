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  • 17 сентябрь 2020 10:59
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Двое граждан задержаны за дачу взятки сотрудникам правоохранительных органов

Мужчины, занимавшиеся незаконной добычей золота, предложили $4 000 сотрудникам ОВД, чтобы те «закрыли глаза» на золотоносную породу и песок, обнаруженные у них дома.


Двое граждан задержаны за дачу взятки сотрудникам правоохранительных органовДвое граждан задержаны за дачу взятки сотрудникам правоохранительных органов

По информации УВД Самаркандской области, в ходе оперативных мероприятий были задержаны двое граждан при передаче взятки сотрудникам ОВД Пайарыкского района.


Выяснилось, что сотрудники районного ОВД осуществляли досмотр дома гражданина Ш., проживающего в махалле «Галлакор», где обнаружили мельницу, предназначенную для дробления породы, которая могла содержать золото. Содержимое мельницы – 300 кг песка, 25 мешков камня (2 тонны), 31 мешок песка (1,5 тонны) было оформлено в установленном порядке.

 

В момент оформления к гражданину Ш. пришел житель села «Бойтуп» Кушрабадского района Б., который предложил сотрудникам ОВД взятку в размере $2 000 взамен на улаживание вопроса.

 

Сотрудники правоохранительных органов разъяснили гражданам, что дача взятки является преступлением, однако в ответ на это мужчины повысили сумму взятки до $4 000.

 

На основе обращения сотрудника ОВД 15 сентября Управлением собственной безопасности МВД по Самаркандской области были осуществлены соответствующие мероприятия, в ходе которых гражданин Б. был задержан в момент передачи 17 млн сумов и $1 900 в качестве взятки.

 

В отношении двоих граждан органами прокуратуры возбуждено уголовное дело согласно соответствующим статьям УК РУз.

 

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