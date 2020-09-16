64 школы открыли свои двери детям

14 сентября для более 16 тысяч учеников 38 школ области учебный год начался в традиционной форме. На следующий день еще 26 общеобразовательных учебных заведений области возобновили свою деятельность. Наибольшее количество школ - 16 - открылось в Самаркандском районе. Остальные школы будут поэтапно открываться с 21 сентября, а пока обучение проходит в уже привычном для многих онлайн-формате.

Пандемия продиктовала свои условия, поэтому первого звонка в этом году не было, но все первоклассники, которые пошли в школу в первый учебный день получили традиционные президентские подарки – рюкзаки со школьными принадлежностями у себя в классе.

- В новом учебном году наша школа приняла 96 первоклашек в классы с русским, узбекским и таджикским языками обучения, - рассказывает директор общеобразовательной школы №39 Самаркандского района Равшан Раджабов. – Подготовка к учебному году проходила летом. С учетом эпидемиологической ситуацией в фойе здания мы установили три раковины, чтобы каждый ученик смог вымыть руки и только потом заходить в класс. Кроме этого, в каждом классе организован уголок здоровья с наличием антисептического спрея и влажных салфеток.

По сообщению областного управления народного образования исходя из сложившейся ситуации, в школах планируется вводить традиционное образование постепенно, в зависимости от готовности всех школ к новому учебному году и строго по соответствующему заключению городского Центра санитарно-эпидемиологического надзора при выполнении установленных карантинных требований.

В эти дни в каждой школе прошла «репетиция», на которой детям и родителям было разъяснено, в какое время и как нужно входить ребёнку в школу, о недопущении скопления родителей у ворот и необходимости наличия антисептика, салфеток и маски в рюкзаке у каждого ученика.

В 1 255 школах была разработана схема входа и выхода учеников на занятия.

Для избежания скопления людей и перегруженности на территории школы при формировании расписания уроков было установлено время начала уроков - занятия для младших классов начинаются в 8:00, для 5-8 классов - в 8:30, а для 9-11 классов - в 9:00, между занятиями есть 5-минутный перерыв.

В эти дни у учителей общеобразовательных школ массово берутся тесты на COVID-19. 33 тысячи 476 педагогов области, а это 61,3% из общего числа сдали тесты. Согласно первым результатам у 60 учителей Пайарыкского района был обнаружен вирус. Поэтому в этом районе и в городе Самарканде общеобразовательные школы работают в режиме «онлайн».

Конечно, онлайн-образование не способно заменить традиционное, но оно заметно улучшилось. Появились новые платформы для скачивания электронных учебников, каналы для выполнения домашнего задания и электронный дневник, способствующий родителям контролировать успеваемость своего ребенка, не выходя из дома.

Напомним, 25-26 августа по распоряжению Министерства народного образования в школах области был проведен опрос по изучению мнения родителей о форме обучения в школах. В нем приняли участие 92,2% родителей. 30,9% родителей, принявших участие в опросе, высказались за традиционную организацию учебного процесса, 69,1% предпочли, чтобы обучение продолжилось дистанционно. С учетом результатов опроса было принято решение организовать учебный процесс в школах и в традиционной, и в дистанционной форме.

В МНО отметили, что форма обучения будет определяться только родителями, при этом оказание давления на родителей запрещается.