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  • 14 сентябрь 2020 23:48
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В Самарканде мужчина обвинил свою мать в продлении его тюремного срока и зарезал ее

В Самарканде мужчина обвинил свою мать в продлении его тюремного срока и зарезал ееСамаркандский областной суд возбудил уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном убийстве своей матери, сообщает Repost со ссылкой на Xabar.uz.

 

Согласно информации, 45-летний обвиняемый А.Б ранее был судим за умышленное причинение тяжкого ранения. Вынесенный ему приговор был продлен за нарушение установленных правил при исполнении наказания.

 

А.Б. обвинил в изменении приговора свою мать. Отмечается, что он составил план убийства своей мамы за то, что она якобы стала причиной изменения приговора.

 

В результате А.Б. в ночь на 20 июня этого года в пьяном состоянии намеренно убил свою мать кухонным ножом в то время, как она спала.

 

Судебный процесс по данному делу продолжается.


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