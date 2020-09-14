В Самарканде мужчина обвинил свою мать в продлении его тюремного срока и зарезал ее

Самаркандский областной суд возбудил уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном убийстве своей матери, сообщает Repost со ссылкой на Xabar.uz.

Согласно информации, 45-летний обвиняемый А.Б ранее был судим за умышленное причинение тяжкого ранения. Вынесенный ему приговор был продлен за нарушение установленных правил при исполнении наказания.

А.Б. обвинил в изменении приговора свою мать. Отмечается, что он составил план убийства своей мамы за то, что она якобы стала причиной изменения приговора.

В результате А.Б. в ночь на 20 июня этого года в пьяном состоянии намеренно убил свою мать кухонным ножом в то время, как она спала.

Судебный процесс по данному делу продолжается.