Волонтерская акция «Дорога к историческим памятникам Самарканда»

14 сентября этого года в Самарканде прошел «круглый стол» на тему «Дорога к историческим памятникам Самарканда». В нем приняли участие руководство администрации области, представители национального движения «Юксалиш» и других общественных организаций, специалисты профильных министерств и ведомств, а также волонтеры.

На мероприятии была представлена ​​информация об условиях, созданных должностными лицами для людей с ограниченными возможностями в регионе, о деятельности общественных организаций, работающих в этой сфере, об исторических памятниках Самарканда, проделанной за последние годы работе в святынях.





Круглый стол также завершил кампанию «Дорога к историческим памятникам Самарканда», начавшуюся 25 августа в Самарканде по изучению условий, созданных для передвижения людей с ограниченными возможностями по туристическим объектам и историческим памятникам старины.





Отмечалось, что в рамках кампании группа волонтеров изучила текущее состояние условий, созданных для людей с инвалидностью в комплексе Регистан и мавзолее Гури Эмир. По результатам исследования предложены разработать макет архитектурного наследия, услуги сурдопереводчика, установить ручный кнопки на светофорах на перекрестке возле комплекса. Даны предложения и рекомендации по созданию туалетов.





Аналогичная работа проделана в комплексах Имам аль-Бухари и Шахи Зинда.





Круглый стол был организован в рамках XI Международной конференции «История развития: взгляд изнутри».

Зарина Хакбердиева