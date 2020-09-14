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  • 14 сентябрь 2020 15:37
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Назначен новый директор республиканского научно-практического медицинского центра наркологии

Распоряжением Минздрава Миррахимова Саидахон Шухратовна назначена директором Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра наркологии.

 

Назначен новый директор республиканского научно-практического медицинского центра наркологии

 

Ранее она занимала должность бывшего главврача Самаркандской областной специализированной глазной больницы. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.


В обязанности назначенного директора входит совершенствование деятельности центра и качества медицинских услуг, внедрение инновационных технологий в области профилактики и лечения наркозависимых пациентов, расширение сотрудничества с ведущими зарубежными медучреждениями, обеспечение активного обмена информацией в сфере лечения наркозависимости.

 

С. Миррахимова, 37-летняя доктор медицинских наук, проходила курсы повышения квалификации в Стаффордширском университете в Лондоне.


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