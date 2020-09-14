В Самарканде 33 476 учителей сдали тест на COVID-19

Согласно заключениямЦентра санитарно-эпидемиологического благополучия, медицинских объединений и соответствующих решений районных и городских Советов народных депутатов, 14 сентября этого года занятия начались в 38 общеобразовательных школах 9 регионов области.

По состоянию на 13 сентября Центры санитарно-эпидемиологического благополучия пришли к выводу, что 548 школ из 1255 могут работать во время пандемии.





33 476 (61,3%) педагогов прошли тест на выявление вируса COVID-19. Всего во все школы области доставлено 2355 пирометров, 1908 антисептиков и 111 228 медицинских масок. К образовательным учреждениям прикреплены медики, сотрудники СЭС и органов внутренних дел.

Учебный процесс в школах организован на основе типового графика расписания уроков в условиях пандемии, установленного Министерством народного образования на первую четверть нового учебного года.





Традиционное образование поэтапно будет внедрено и в других школах региона, сообщает информационная служба Управления народного образования Самаркандской области.