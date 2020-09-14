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  • 14 сентябрь 2020 12:19
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В Самарканде грузовой поезд чуть не сбил парня в наушниках

В Самарканде грузовой поезд чуть не сбил парня в наушниках6 сентября в 06:43 грузовой поезд по маршруту Мараканд-Тинчлик совершил аварийную остановку у 4-го пикета железнодорожной станции Каттакурган-Зирабулак. Об этом пишет Kun.uz со ссылкой на Управление по борьбе с преступностью транспортной безопасности Самаркандской области.

 

Согласно сообщению, 17-летний житель Каттакургана Р.Ф.,в наушниках не слышал сигнала идущего сзади грузового поезда на путях. Поезд с трудом остановился, резко затормозив, чтобы не сбить молодого парня. Отмечается, что поезд продолжил движение в своем направлении спустя 15 минут.

 

В данный момент ведется расследование инцидента.


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