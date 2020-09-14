В Самарканде грузовой поезд чуть не сбил парня в наушниках

6 сентября в 06:43 грузовой поезд по маршруту Мараканд-Тинчлик совершил аварийную остановку у 4-го пикета железнодорожной станции Каттакурган-Зирабулак. Об этом пишет Kun.uz со ссылкой на Управление по борьбе с преступностью транспортной безопасности Самаркандской области.

Согласно сообщению, 17-летний житель Каттакургана Р.Ф.,в наушниках не слышал сигнала идущего сзади грузового поезда на путях. Поезд с трудом остановился, резко затормозив, чтобы не сбить молодого парня. Отмечается, что поезд продолжил движение в своем направлении спустя 15 минут.

В данный момент ведется расследование инцидента.