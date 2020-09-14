Дом офицеров Самарканда

В большом прямоугольном зале проводились балы и маскарады, кружились в вальсе и танцевали мазурку наши бабушки и дедушки, а их отцы играли в карты в специально отведенной комнате. Вечера затягивались далеко за полночь, заканчиваясь неизменной блестящей мазуркой.Здание военного собрания, построенное в 1882 году, является одним из самых старых городских построек.

Немного позднее к нему были пристроены другие постройки, что слегка изменило первоначальный облик здания. Когда-то в Военном собрании офицеров было предусмотрено все для отдыха офицеров самаркандского гарнизона. Здесь проходили публичные заседания Статистического Комитета, на которых делались сообщения на исторические, географические и другие темы. Работала библиотека, давали концерты местные и приезжие артисты. В большом прямоугольном зале проводились вечера, балы и маскарады, кружились в вальсе и танцевали мазурку наши бабушки и дедушки, а их отцы играли в карты в специально отведенной комнате.



Бильярдная, гостиная, буфетная и столовая, выход в тенистый сад через широкую террасу, - везде слышалась музыка, смех дам в пышных длинных платьях и бравых кавалеров в военной форме и изящных фраках. Танцевали под военный оркестр. Вечера затягивались далеко за полночь, заканчиваясь неизменной блестящей мазуркой.



После 1917-го года Военное собрание стало Домом Красной Армии, а с 1924 по 1930 год, когда столицей Узбекской ССР избрали Самарканд, в нем располагался ЦИК.Здесь 28 ноября 1917 года на объединенном собрании Самаркандского Совета рабочих, солдатских и мусульманских депутатов была провозглашена победа Советской власти в городе Самарканде.

Зданию военного собрания суждено было стать центром и других революционных событий. 11 февраля 1925 года здесь, на общегородском собрании коммунистов, с большой речью выступил Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР М. И. Калинин.В период с 1925 по 1930 год, когда Самарканд являлся столицей Узбекской Советской Социалистической Республики, здесь, в здании по улице Ленина, находился Центральный Исполнительный Комитет Узбекской ССР, председателем которого был в то время Юлдаш Ахунбабаев.



Площадь, на которой находится здание несколько раз меняло свое название - изначально она называлась Церковной площадью, затем площадь им. Ленина, улица Независимости. Сейчас улица А. Навои, имя которого носит Центральный парк культуры и отдыха Самарканда. А в самом здании прописалось областное управление Торгово-промышленной палаты Узбекистана.