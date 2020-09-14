Производство ковров и ковровых изделий играет важную роль в текстильной промышленности региона

Производство ковров и ковровых изделий в Самаркандской области составляет 27,2% текстильной промышленности. Количество предприятий по производству продукции составляет 24, в том числе 12- в Самарканде, 6 -в Ургутском районе, 3- в Пайарыкском районе, 2 -в Самаркандском районе и 1-в Акдарьинском районе.

Производственная мощность предприятий составляет 42 006 000 квадратных метров, фактически выпускается 37 913 000 квадратных метров ковров. Сегодня в отрасли работает 3661 человек.

План экспорта продукции легкой промышленности на 2020 год составляет 95 миллионов долларов, из которых 40,6 процента, или 38,7 миллиона долларов, приходится на ковры и ковровые изделия.