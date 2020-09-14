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  • 14 сентябрь 2020 10:54
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Официально: оглашен список школ, которые открываются в Самаркандской области с 14 сентября

Управление народного образования Самаркандской области огласило список школ, в которых традиционное образование начнется 14 сентября.

 

Официально: оглашен список школ, которые открываются в Самаркандской области с 14 сентября

 

Традиционный метод обучения с сегодняшнего дня начинается в следующих школах:

️Школах №2,№3 и №5 в Каттакургане;

️ Школе № 2 в Булунгурском районе;

️ Школах №7 и №26 в Иштыханском районе.

️ Школах № 2, №17, №20, №27, №36, №41, №50, №56 и №93 Каттакурганского района;

️ Школах  №50 и №61 в Нарпайском районе;

️ Школах №20 и №12 в Акдарьинско районе;

️ Школах № 51 в Пастдаргомском районе;

️ Школах №2 и №17 в  Пахтачийском районе;

️ Школах №2, №4, №6, №10, №13, №14, №16, №21, №25, №33, №34, №36, №39,№43, №44 и №54 Самаркандского района;


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