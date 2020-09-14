На трассе в Самаркандской области водитель "Ласетти" заснул за рулем: погибли 2 человека

13 сентября в
02:30 на 37-м км трассы М-37, проходящей по территории схода граждан им. А.
Темура в Акдарьинском районе Самаркандской области произошло смертельное ДТП.
Как пишет "Даракчи", 31-летний водитель
"Ласетти", передвигаясь понаправлению «Бухара-Самарканд», заснул во время движения и врезался в заднюю часть автобуса ПАЗ-742. В
результате пассажиры автомобиля, 49-летний А.А. и 55-летний Б.Ж. скончались на
месте с серьезными травмами. Также водитель этой машины был госпитализирован с
травмами.
В следственном отделе Акдарьинского РОВД ведется
досудебное расследование происшествия.