» » » На трассе в Самаркандской области водитель "Ласетти" заснул за рулем: погибли 2 человека
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  • 14 сентябрь 2020 10:22
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На трассе в Самаркандской области водитель "Ласетти" заснул за рулем: погибли 2 человека

13 сентября в 02:30 на 37-м км трассы М-37, проходящей по территории схода граждан им. А. Темура в Акдарьинском районе Самаркандской области произошло смертельное ДТП.

На трассе в Самаркандской области водитель "Ласетти" заснул за рулем: погибли 2 человекаНа трассе в Самаркандской области водитель "Ласетти" заснул за рулем: погибли 2 человека

Как пишет "Даракчи", 31-летний водитель "Ласетти", передвигаясь понаправлению «Бухара-Самарканд», заснул во время движения и врезался в заднюю часть автобуса ПАЗ-742. В результате пассажиры автомобиля, 49-летний А.А. и 55-летний Б.Ж. скончались на месте с серьезными травмами. Также водитель этой машины был госпитализирован с травмами.


В следственном отделе Акдарьинского РОВД ведется досудебное расследование происшествия.


На трассе в Самаркандской области водитель "Ласетти" заснул за рулем: погибли 2 человекаНа трассе в Самаркандской области водитель "Ласетти" заснул за рулем: погибли 2 человека

 


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