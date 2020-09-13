В Пайарыкском районе среди учителей выявлено 60 случаев коронавируса

Отмечается, что до настоящего времени в общей сложности тест прошли 1860 преподавателей Пайарыкских школ. Результаты анализов других учителей пока не известны.

Опрос, который был проведен среди 47 810 родителей района, показал, что 35 850 родителей выбрали традиционную форму обучения, а 11 959 родителей выбрали дистанционное обучение.

Для справки, в Пайарыкском районе функционирует 99 общеобразовательных школ.

Коронавирус также был обнаружен среди учителей Джамбая. Среди 48 школьных коллективов данного района был проведен медицинский осмотр 1 934 учителей. В результате проверки у 40 педагогов был выявлен коронавирус.