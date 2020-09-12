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  • 12 сентябрь 2020 10:17
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В Самарканде задержаны ряд работников системы образования, "продававших" места в вузах

В Самарканде задержаны ряд работников системы образования, "продававших" места в вузахУчитель математики одной из общеобразовательных школ Пастдаргомского района Самаркандской области пообещав, оказать через своих высокопоставленных знакомых содействие 4 абитуриентам в поступлении на учебу в Самаркандский государственный медицинский институт, потребовал за каждого из них по 12 тысяч долларов, всего 48 тысяч долларов.

 

Как сообщает Podrobno.uz, в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления СГБ по Самаркандской области совместно с территориальным управлением Департамента при Генеральной прокуратуре, указанное лицо было задержано при получении 40 тысяч долларов США от требуемой суммы.

 

Кроме того, учитель Самаркандского педагогического колледжа, уроженец Иштиханского района, обманным путем пообещал местному жителю оказать содействие в поступление на учебу в университет "Мирас", расположенный в городе Чимкент (Казахстан) и потребовал за это 5500 долларов. Он был задержан с поличным, в момент получения указанной суммы.

 

В настоящее время по данным выявленным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках которых принимаются меры по выявлению других причастных лиц.


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