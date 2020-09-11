Официально о судьбе избитой Мустахкам

Об истории зверски избитой самаркандки Мустахкам не знает только ленивый. Этот случай взбудоражил социальные сети и показал, что проблема женского насилия в Узбекистане не просто существует, но и умалчивается жертвами насилия на протяжении многих лет.

В областном доме печати был проведен брифинг с участием правоохранительных органов, представителей городского управления по поддержке махалли и семьи и других должностных лиц, которые прояснили ситуацию с домашним насилием в семьях и рассказали, где и в каком состоянии находится 25-летняя Мустахкам Вахобова.

В начале брифинга заместитель начальника Главного управления профилактики правонарушений МВД Узбекистана, начальник отдела по вопросам женщин, полковник Умида Абдуллаева рассказала о проводимой в масштабах страны работе по защите женщин от домашнего насилия, выдаче им охранного ордера. Она отметила, что почти половина населения Узбекистана составляют женщины, а насилие в семье по-прежнему остается одной из самых серьезных проблем, с которыми они сталкиваются.‌‌

Так, за восемь месяцев текущего года в правоохранительные органы поступило в общей сложности 4 744 жалобы и сообщений о домогательствах и насилии в отношении женщин, - отметила У. Абдуллаева. - 90% насилия в отношении женщин происходит в семье. Лидирует физическое насилие – 2 421 случай. Затем следует психологическое насилие – 1 946 случаев. Кроме этого, зафиксированы около 400 фактов домогательства и 25 случаев сексуального насилия.

Что касается показателей области, то охранный ордер был выдан 254 женщинам области. В 225 случаях домашнее насилие происходило в семье.

В ходе брифинга должностные лица рассказали о помощи, оказанной жертве домашнего насилия Мустахкам Вахобовой.

На распространившуюся в Фейсбуке видеозапись оперативно отреагировали в УКД ОВД Самарканда. Было начато следствие, в ходе которого выяснилось, что инцидент произошел 20 августа в доме, где проживала семья.

Пострадавшая 25-летняя Мустахкам Вахобова в 2012 году в 16 лет вышла замуж за жителя города по имени Шероз, который на 10 лет старше неё. Сначала пара жила в браке по шариату, а в 2015 году семью официально зарегистрировали. У супругов двое детей - сын и дочь.



