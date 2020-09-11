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  • 11 сентябрь 2020 22:17
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Официально о судьбе избитой Мустахкам

Об истории зверски избитой самаркандки Мустахкам не знает только ленивый. Этот случай взбудоражил социальные сети и показал, что проблема женского насилия в Узбекистане не просто существует, но и умалчивается жертвами насилия на протяжении многих лет.

 

Официально о судьбе избитой Мустахкам

 

 

В областном доме печати был проведен брифинг с участием правоохранительных органов, представителей городского управления по поддержке махалли и семьи и других должностных лиц, которые прояснили ситуацию с домашним насилием в семьях и рассказали, где и в каком состоянии находится 25-летняя Мустахкам Вахобова.

 

В начале брифинга заместитель начальника Главного управления профилактики правонарушений МВД Узбекистана, начальник отдела по вопросам женщин, полковник Умида Абдуллаева рассказала о проводимой в масштабах страны работе по защите женщин от домашнего насилия, выдаче им охранного ордера. Она отметила, что почти половина населения Узбекистана составляют женщины, а насилие в семье по-прежнему остается одной из самых серьезных проблем, с которыми они сталкиваются.‌‌

 

Так, за восемь месяцев текущего года в правоохранительные органы поступило в общей сложности 4 744 жалобы и сообщений о домогательствах и насилии в отношении женщин, - отметила У. Абдуллаева. - 90% насилия в отношении женщин происходит в семье. Лидирует физическое насилие – 2 421 случай. Затем следует психологическое насилие – 1 946 случаев. Кроме этого, зафиксированы около 400 фактов домогательства и 25 случаев сексуального насилия.

Что касается показателей области, то охранный ордер был выдан 254 женщинам области. В 225 случаях домашнее насилие происходило в семье.

 

Официально о судьбе избитой Мустахкам

 

 

В ходе брифинга должностные лица рассказали о помощи, оказанной жертве домашнего насилия Мустахкам Вахобовой. 

 

На распространившуюся в Фейсбуке видеозапись оперативно отреагировали в УКД ОВД Самарканда. Было начато следствие, в ходе которого выяснилось, что инцидент произошел 20 августа в доме, где проживала семья.

 

Пострадавшая 25-летняя Мустахкам Вахобова в 2012 году в 16 лет вышла замуж за жителя города по имени Шероз, который на 10 лет старше неё. Сначала пара жила в браке по шариату, а в 2015 году семью официально зарегистрировали. У супругов двое детей - сын и дочь.


- В социальных сетях всё ещё продолжают распространять фейковую новость о том, что муж сбежал и что следствие пытается скрыть некоторые факты, чтобы смягчить вину обвиняемого, - говорит начальник следственного отдела УКД ОВД Самарканда Дамир Султонов. - Подобные утверждения лишены оснований и не являются фактом. В отношении обвиняемого заведено уголовное дело по статье 105 части 2 УК РУз - умышленное телесное повреждение. Согласно данной статье примирение сторон - невозможно. Что касается предъявления дополнительных обвинений по нескольким дополнительным статьям, то это возможно будет сделать позже. Пока данный вопрос остается открытым для того, чтобы обвиняемый не смог повлиять на ход следствия. Сейчас муж Мустахкам находится под арестом. После завершения следствия дело будет передано в суд.

 

Официально о судьбе избитой Мустахкам

 

 

По словам заместителя начальника городского отдела управления по поддержке махалли и семьи Сайёры Джумаевой, женщина и её дети находятся в реабилитационном центре. Ей оказывается медицинская и психологическая помощь. Она обеспечена всем необходимым.

  

- Наше упущение в том, что мы не заходим в семьи, не интересуемся внутренним психологическим состоянием семей. Несомненно, прежде чем говорить о благополучии семьи нужно изучить отношение всех членов семьи друг к другу, возможно, мы смогли бы повлиять на ход событий раньше, - отмечает С. Джумаева. - Сейчас решается вопрос о выдаче Мустахкам двухкомнатной квартиры в городе. После реабилитации будет разрешен вопрос её профессионального обучения с последующим трудоустройством.


 

История избитой женщины заставила чиновников и должностных лиц обратить внимание на проблему домашнего насилия в семье. Увидеть упущения и, возможно, пересмотреть работу ответственных лиц. Если бы не эта видеозапись, распространившаяся на просторах Интернета, насилие длиною в восемь лет могло бы обернуться трагедией. 


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