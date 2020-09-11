Почему переносят общеобразовательную школу №36 в Кошрабадском районе?

В редакцию сайта STV.UZ поступило обращение от жителей МСГ «Янгикишлок» Кошрабадского района Самаркандской области. Заявители жалуются, что общеобразовательная школа №36 с более полувековой историей переносится в здание профессионального колледжа.





Мы побывали на месте и попытались разобраться в ситуации. Согласно полученной информации, школа функционирует с 1969 года. В 2004 году в процессе реконструкционных работ был достроен еще один этаж. Нельзя сказать, что двухэтажное здание учебного заведения относится к числу ветхих школ Кошрабадского района. Образовательная организация не считается аварийной. Мебель, учебное оборудование, светлые и удобные классы - все это можно использовать, говорит собравшийся народ.





В данной школе до недавних пор получали образование дети из близлежащих махаллинских сходов граждан «Сумбул», «Саровул», «Кориз» и «Янгикишлак». Заявители жалуются, что в школе отсутствует водоснабжение и нет спортивного зала. Поэтому общеобразовательную школу переносят в здание бывшего Кошрабадского районного профессионального колледжа сервиса и услуг. Родители недовольны этим решением.





-Почему наши дети должны учиться в другом месте, когда у нас есть своя школа, говорит местная жительница Наргиза Турсунова. –Если нашу махаллинскую школу перенесут в здание колледжа, детям придется пройти пешком 6-7 километров дороги. Учитывая проблемы с общественным транспортом, добраться до места учебы будет очень проблематично, особенно зимой.





-Сегодня системе народного образования со стороны Президента и Министерства народного образования уделяется большое внимание,-говорит еще один возмущенный родитель Шухрат Турсунов. –Я не согласен с тем, чтобы наши дети учились в другом месте. Если нашу школу переносят только по той причине, что здесь нет спортзала и питьевой воды, то это не проблема-мы сами все сделаем.

По словам аксакалов тумана, вопрос с чистой питьевой водой вскоре решится. За счет Саудовского фонда развития 77 махаллей района будут обеспечены водоснабжением.

Прибывший на место начальник Кошрабадского районного отдела народного образования сообщил, что здание бывшего профессионального колледжа в махалле «Ургенджи» было передано СамГУ для прохождения студентами учебной практики. Однако администрация университета предложила передать здание в систему народного образования из-за удаленности. В связи с этим принято решение о реорганизации профессионального колледжа в школу №36.





Глава ведомства предложил гражданам создать дошкольное образовательное учреждение вместо школы №36, но народ все равно стоит на своем и против этого решения.





Районные жители рассказывают, что они неоднократно обращались во все инстанции с просьбой оставить школу, которая служит населению уже 51 год. Они просят их услышать, учитывать мнение народа и принимать какие-либо решения исходя из возможностей местных жителей.

Зарина Хакбердиева