Новое назначение

Как будет проходить новый учебный год в школах в условиях пандемии?

Как бороться с сахарным диабетом?

Кто такой врач функциональной диагностики в кардиологии?

Почему переносят общеобразовательную школу №36 в Кошрабадском районе?

Самые читаемые

Как начнется учебный год в школах Узбекистана? Ответ министра образования

По какой причине в Самарканде избили и выгнали из дома женщину? (Видео)

Президент предупредил о значительном возрастании риска распространения вируса

В Узбекистан придет сразу 4 новых варианта вируса гриппа. Инфекционист рассказала, почему необходимо вакцинироваться этой осенью

Определены первые планы по превращению Самарканда в город – миллионник

В Самарканде конфликт в машине закончился смертью

В Самарканде пресечена незаконная продажа

В Самарканде смягчают карантин

Официальное заявление по факту сноса по улице Мироншох в Самарканде (Видео)

Страшное убийство в Самарканде: муж зарезал жену насмерть