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  • 11 сентябрь 2020 12:17
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Новое назначение

Кобилов Рустам Раджаббоевич назначен руководителем Самаркандского регионального отделения Агентства развития государственной службы при Президенте Республики Узбекистан.
 

Новое назначение

 

До своего назначения Рустам Кобилов занимал должность заместителя хокима по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе.

Напомним, решением хокима области Очилов Хуршид Абдурашидович назначен заместителем хокима по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе.

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