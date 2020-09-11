Замминистра Гульнора Маруфова встретилась с избитой мужем женщиной в Самарканде

Гульнора Маруфова, первый заместитель министра по поддержке махалли и семьи, побывала в доме женщины, которая стала поводом для широкого обсуждения пользователей Интеренета и представителей общественности. Резонансный видеоролик, распространенный в соцсетях, демонстрирует, как она стала жертвой мужа-насильника.

Гульнора Маруфова в сопровождении представителя министерства в Самарканде Сайёры Джумаевой встретилась с Мустахкам Вафаевой, проживающей в махалле «Боги-Мирзо» Самарканда, и поинтересовалась ее состоянием.





По данным, в настоящее время министерство оказывает женщине моральную и материальную поддержку.

Ранее в Самарканде прошел брифинг по делу этой женщины, на котором представитель ГУВД Самарканда исключил возможность примирения семейной пары.