» » » Замминистра Гульнора Маруфова встретилась с избитой мужем женщиной в Самарканде
﻿
  • 11 сентябрь 2020 11:33
  • 47

Замминистра Гульнора Маруфова встретилась с избитой мужем женщиной в Самарканде

Гульнора Маруфова, первый заместитель министра по поддержке махалли и семьи, побывала в доме женщины, которая стала поводом для широкого обсуждения пользователей Интеренета и представителей общественности. Резонансный видеоролик, распространенный в соцсетях, демонстрирует, как она стала жертвой мужа-насильника.

 

Замминистра Гульнора Маруфова встретилась с избитой мужем женщиной в Самарканде

 

Гульнора Маруфова в сопровождении представителя министерства в Самарканде Сайёры Джумаевой  встретилась с  Мустахкам Вафаевой, проживающей в махалле «Боги-Мирзо» Самарканда, и поинтересовалась ее состоянием.


По данным, в настоящее время министерство оказывает женщине моральную и материальную поддержку.

 

Замминистра Гульнора Маруфова встретилась с избитой мужем женщиной в Самарканде

 

Ранее в Самарканде прошел брифинг по делу этой женщины, на котором представитель ГУВД Самарканда исключил возможность примирения семейной пары.


Похожие статьи:
﻿
Сенат прокомментировал жестокое избиение женщины в Самарканде

Сенат прокомментировал жестокое избиение женщины в Самарканде

Новости Самарканда
﻿
Внесена ясность в распространенный в соцсетях видеоролик: история с нехваткой купюр в конверте произошла не в Самарканде

Внесена ясность в распространенный в соцсетях видеоролик: история с нехваткой купюр в конверте произошла не в Самарканде

Новости Самарканда
﻿
Председатель Сената в Самарканде приняла граждан, встретилась с членами Кенгаша народных депутатов

Председатель Сената в Самарканде приняла граждан, встретилась с членами Кенгаша народных депутатов

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде состоится сессия Центральноазиатской недели «Женщины в науке и технологиях»

В Самарканде состоится сессия Центральноазиатской недели «Женщины в науке и технологиях»

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде подвыпившая женщина в ходе ссоры зарезала своего гражданского мужа

В Самарканде подвыпившая женщина в ходе ссоры зарезала своего гражданского мужа

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика