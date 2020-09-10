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  • 10 сентябрь 2020 17:59
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Самаркандский областной театр кукол стал победителем фестиваля в номинации «Лучшая художественная работа»

Министерство Культуры Республики Узбекистан совместно с Ассоциацией театральных деятелей Республики Узбекистан при участии десяти театров кукол страны, впервые, в режиме онлайн, организовало «Традиционный XII показательный Фестиваль театров кукол Республики Узбекистан».Мероприятие проходило с 5 по 8 сентября, за творческим процессом имели возможность наблюдать не только любители театрального искусства из Узбекистана, но и США и России.

 

Самаркандский областной театр кукол стал победителем фестиваля в номинации «Лучшая художественная работа»

 

Художественная композиция артиста областного театра кукол Николая Султанова под названием «Ухо, нос и хвост» набрала наибольшее количество голосов и признана лучшей в номинации «Лучшая художественная работа».

 

Победителем в номинации «Лучший режиссер-постановщик» стал главный режиссер театра кукол Джизакской области Каромат Исамова. Спектакль Бухарского областного театра кукол «Волшебный ручей» отличился в номинации «Тема, пропагандирующая добро». Традиционная церемония закрытия фестиваля прошла после научно-практической конференции «Кукольные театры Узбекистана в новую эпоху: вчера, сегодня, завтра».

 

Самаркандский областной театр кукол стал победителем фестиваля в номинации «Лучшая художественная работа»


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