На помощника проректора СамГУ возбудили уголовное дело

В ходе оперативного мероприятия, проведенного Управлением Генеральной прокуратуры и Самаркандским ОВД задержан помощник проректора Самаркандского государственного университета У.Э.

Как пишет "Даракчи", он, войдя в доверие к студенту университета С., пообещал ему через знакомых, работающих на руководящих должностях в Министерстве высшего и среднего специального образования, помочь перевести его в Ургенчский государственный университет за $800.

Его задержали с вещественным доказательством при получении 800 долларов обманным путем, отмечает пресс-служба Генпрокуратуры.

Против У.Э. возбуждено уголовное дело по статье 168 (1) и статье 28, 211 (1) Уголовного кодекса,расследование продолжается.