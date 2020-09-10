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  • 10 сентябрь 2020 9:31
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На помощника проректора СамГУ возбудили уголовное дело

На помощника проректора СамГУ возбудили уголовное делоВ ходе оперативного мероприятия, проведенного Управлением Генеральной прокуратуры и Самаркандским ОВД задержан помощник проректора Самаркандского государственного университета У.Э.

 

Как пишет "Даракчи", он, войдя в доверие к студенту университета С., пообещал ему через знакомых, работающих на руководящих должностях в Министерстве высшего и среднего специального образования, помочь перевести его в Ургенчский государственный университет за $800.

 

Его задержали с вещественным доказательством при получении 800 долларов обманным путем, отмечает пресс-служба Генпрокуратуры.

 

Против У.Э. возбуждено уголовное дело по статье 168 (1) и статье 28, 211 (1) Уголовного кодекса,расследование продолжается.


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