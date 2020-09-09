«Умные» приборы не допустят задолженности

Несмотря на пандемию в Самаркандской области реализуются два значимых проекта по внедрению рационального газоснабжения.

В последние годы одной из острых проблем коммунальной сферы в Узбекистане был стремительный рост дебиторских задолженностей за использование электроэнергии и природного газа. Долги потребителей оценивались в космические суммы и продолжали расти.

Для решения этой проблемы были необходимы кардинальные меры. Для выхода из кризиса ставка была сделана на передовой международный опыт и высокие технологии. Реализованный в Самаркандской области проект по внедрению автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ), предусматривающий предоплату за предоставляемые ресурсы, практически снял с повестки дня вопрос о дебиторской задолженности. Было принято решение распространить положительный эффект новой системы и на сферу газоснабжения.

Весной текущего года в Самаркандской области стартовала программа по установке потребителям «умных» газовых счетчиков, способных вести учёт потребления природного газа в режиме онлайн. Благодаря этому в системе газоснабжения формируется качественно новый сервис. Все расходы по установке, ремонту, калибровке счетчиков несет газоснабжающая организация.

Поверка новых приборов учета будет проводиться раз в 10 лет также за счет газовой компании. Приборы учета газа нового поколения будут работать в режиме онлайн, извещать потребителей об истекающем лимите средств на счету путем звукового сигнала или СМС.

В настоящее время в Самаркандской области уже установлены 9813 газовых счетчиков нового поколения. Программа замены приборов учета рассчитана до конца 2021 года.

В рамках еще одного проекта в котельных частных домовладений началась замена морально и физически и устаревших горелок на системы нового поколения, оснащенных рядом опций. Новые горелки обеспечивают экономию топлива на 15-20 процентов. В случае аварийного прекращения подачи газа они отключаются автоматически, что важно для обеспечения безопасности потребителей, особенно в осенне-зимний период.

По словам пресс-секретаря филиала газоснабжения «Hududgaz Samarqand» Бахтигуль Каршиевой, в настоящее время в котельных частных домовладений самаркандцев уже установлено более 3 500 горелок нового поколения.