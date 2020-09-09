Планируются полеты между Самаркандом и Львовом

В администрации Самаркандской области прошла встреча хокима вилоята Эркинжона Турдимова и посла Украины в Узбекистане Николая Дорошенко.

Как сообщает пресс-служба администрации области, на встрече было отмечено, что укрепление узбекско-украинских отношений способствует развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя регионами. Используя имеющиеся возможности, обсуждались совместные проекты в области, здравоохранения, переработки сельхозпродукции, животноводства и ряда других сфер, а также вопросы по созданию в регионе IT Park.





В ходе встречи посол передал пригласительное от главы Львовской области Максима Козицкого. Украинская сторона выразила желание видеть у себя на родине представителей Самарканда. Во Львов был приглашен и городской хоким Б.Облокулов. На встрече также обсуждался вопрос об установлении прямого авиасообщения между Самаркандом и Львовом.





Стороны договорились в кратчайшие сроки организовать онлайн-встречу с участием самаркандских предпринимателей и украинских производителей и бизнесменов. В перспективе расширить взаимовыгодное сотрудничество.