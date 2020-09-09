Официальное заявление по факту сноса по улице Мироншох в Самарканде (Видео)

В социальных сетях появилась заметка подписчицы «KameliaRakh» о том, что в городе Самарканде, по улице Мироншох, 4 производится снос здания без предоставления жителям другого жилья, они остаются на улице и документы о сносе не представляют.





Согласно официальному заявлению Управления Бюро принудительного исполнения Самаркандской области, предоставленному сайту STV.UZ, подписчиком под ником «KameliaRakh» выложена неполная и не совсем соответствующая действительности информация.

В документе говорится, что, действительно, в настоящее время органами власти и управления Самаркандской области проводится комплексная совместная работа по сносу незаконно возведенных некоторыми субъектами предпринимательства на территории исторической части Самарканда многоэтажных строений. Однако каждое такое мероприятие проводится в строгом соответствии с законом и исключительно на основании соответствующих решений судов.



В данную категорию попали и несколько многоэтажных сооружений, возведенных незаконно и вопреки утвержденным проектам обществом с ограниченной ответственностью «AFROSIYOB XOSIYATBEGIM MAKONI», в том числе незавершенное многоэтажное здание, расположенное по улице Мироншох, 4 города Самарканда.

В частности, на основании искового заявления хокимията города Самарканда, решением Самаркандского городского суда по гражданским делам от 13 марта 2018 года предписан снос незаконно возведенного обществом с ограниченной ответственностью «AFROSIYOB XOSIYATBEGIM MAKONI» многоэтажного здания по ул.Мироншох, 4 города Самарканда за счет ответчика.

На основании решения суда, поступившего 28.06.2018 года Самаркандским городским отделом Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан возбуждено исполнительное производство и организованы соответствующие мероприятия.В виду отказа от добровольного исполнения решения суда руководитель ООО «AFROSIYOB XOSIYATBEGIM MAKONI» привлечен к административной ответственности.

Впоследствии в отношении руководителей ООО «AFROSIYOB XOSIYATBEGIM MAKONI» по фактам ряда преступлений при строительстве многоквартирных домов и реализации квартир, прокуратурой Самаркандской области было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время рассматривается в суде.

Касательно вышеуказанного незаконно возведенного многоэтажного дома по ул. Мироншох г. Самарканда, данное строение является незавершенным без условий возможности проживания, а в указанной подписчиком квартире, расположенной на 6-м этаже строения, велись ремонтные работы и она является нежилой.

Каких-либо мероприятий по якобы «принудительному выселению жильцов» из указанного домостроения, не проводилось, отмечается в сообщении ведомства.



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