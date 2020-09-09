10 малообеспеченных семей получили дома в Каттакургане

В махалле «Багат» Каттакурганского района 10 новых домов по 3 комнаты в каждом бесплатно предоставлены нуждающимся в жилье семьям.

В мероприятии приняли участие хоким района Азамхон Бахромов, председатель республиканского совета по образованию и науке Равшан Бедилов, председатель областного союза профсоюзов Сухроб Рафиков, руководители секторов и профильных организаций, строители и представители общественности.





-Когда ты оказываешься в трудную минуту и, в это время тебе оказывают помощь, невозможно скрыть слезы, - говорит Хумора Исмаилова, одна из новоиспеченных домовладельцев. -У нас не было дома. Мой муж работал на строительстве дорог. К сожалению, он недавно погиб в результате несчастного случая. После смерти мужа мы с дочкой не знали куда идти. Теперь у нас есть крыша над головой - дом, который нам предоставили бесплатно, со всеми бытовыми условиями. Я благодарна всем.

На жилищное строительство израсходовано 1,6 миллиард сумов. Из них 643 миллиона сумов выделено со стороны Федерации профсоюзов, остальная часть была выделена за счет профицита местного бюджета. На средства фонда «Доброта и поддержка» закуплена домашняя утварь, сообщает информационная служба хокимията Каттакурганского района.