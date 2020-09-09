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  • 9 сентябрь 2020 9:38
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В Самарканде задержали женщину за шантаж знакомой ее личными фото

По сообщению Следственного департамента, 3 августа в Самаркандской области было установлено, что 42-летняя С.Н. завладев личными фотографиями своей знакомой 43-летней Ф.А., пригрозив распространением данных фотографий среди её родственников и в сети, потребовала взамен на нераспространение 2,2 тыс. долларов.

 

В Самарканде задержали женщину за шантаж знакомой ее личными фотоВ Самарканде задержали женщину за шантаж знакомой ее личными фото

4 сентября ее задержали сотрудники ОВД в ходе оперативного мероприятия при получении 2,2 тыс. долларов от знакомой.

 

Как сообщает kun.uz, по данному факту Следственным отделом при УКД ОВД города Самарканд возбуждено уголовное дело по статье 165-1 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (вымогательство).

 

По уголовному делу С.Н. привлечена в качестве обвиняемой, в отношении неё избрана мера пресечения в виде «залога». Предварительное следствие продолжается.


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