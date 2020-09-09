Почему гостиницу "Afrosiyob Palace" в Самарканде снова выставили на аукцион?

Агентство по управлению госактивами предоставило информацию о повторном выставлении на аукционные торги гостиницы ГУП «Афросиёб-палас» в Самарканде.

Согласно решению Кабинета Министров от 5 сентября 2018 года, имущественный комплекс ГУП «Афросиёб-палас» планировалось продать Сингапурской компании «EXIM Investments Pte Ltd» с обязательством выплаты существующих долгов предприятия, инвестирования 12 млн долларов США и создания 100 новых рабочих мест.

По причине того, что инвестор не выполнил обязательства указанные в договоре своевременно, Самаркандское областное территориальное управление Агентства по управлению госактивами 19 февраля 2020 года подало иск в экономический суд и решением суда от 11 мая 2020 года договор купли-продажи, заключённый между сторонами был расторгнут.

В соответствии с решением заседания Самаркандской территориальной конкурсной комиссии от 31 августа 2020 года, гостиничный комплекс был повторно выставлен на торги по сформировавшейся цене с имеющимися инвестиционными и социальными обязательствами.

Ранее сообщалось, что стартовая цена лота - 5,4 млрд сумов с инвестиционными обязательствами. Новый владелец должен будет вложить $12 млн в реконструкцию и запуск отеля, создать не менее 100 новых рабочих мест. «Афросиёб Палас» уже в 2021 году должен стать 4-звездочным отелем с 280 номерами, среди которых один президентский. Реконструкция должна быть согласована с Министерством культуры и ЮНЕСКО. Также покупатель должен будет оплатить все кредиторские задолженности. Заявки принимаются до 3 октября. Торги пройдут 5 октября.

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