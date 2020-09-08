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  • 8 сентябрь 2020 15:56
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Сенат прокомментировал жестокое избиение женщины в Самарканде

20 августа 2020 года видео, на котором гражданин Ш. беспощадно избивает и травмирует свою супругу М. в собственном доме, вызвало широкое обсуждение в социальных сетях. Эту ситуацию прокомментировал Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

 

Сенат прокомментировал жестокое избиение женщины в Самарканде

 

«На сегодняшний день УВД Самарканда выдало защитный ордер на М. и поместило пострадавшую в специальный центр с детьми. С женщиной работают квалифицированные специалисты, которые оказывают ей психологическую помощь. М. также прошла полное медицинское обследование.

 

Кроме того, молодая мама и двое ее детей находятся под защитой ГУВД Самарканда и получают материальную и моральную поддержку.

 

В отношении ее супруга Ш. Следственным отделом при УКД ОВД города Самарканда возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведется следствие.

 

Дело находится под наблюдением созданного в Сенате Комитета по вопросам женщин и гендерного равенства. Соответствующим ведомствам поручено рассмотреть этот вопрос в законном порядке», - говорится в заявлении Сената.


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