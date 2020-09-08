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  • 8 сентябрь 2020 12:52
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В Самаркандской области произошло ДТП. Погиб 7-летний мальчик

Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 сентября в 15:00 на территории Самаркандского района Самаркандской области. 27-летний водитель Ш.М., находясь за рулем автомобиля Lacetti, сбил семилетнего мальчика.

 

В Самаркандской области произошло ДТП. Погиб 7-летний мальчик

 

В результате аварии С.С.,2013 года рождения, скончался на месте, сообщает пресс-служба УБДД УВД области.

 

В отношении Ш.М. Следственным отделом ОВД Самаркандского района возбуждено уголовное дело в соответствии с п.2. статьи 266 Уголовного кодекса РУз (нарушение правил дорожного движения или безопасности транспортных средств, повлекшее смерть человека).Ведется следствие.


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