В Самаркандской области произошло ДТП. Погиб 7-летний мальчик

Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 сентября в 15:00 на территории Самаркандского района Самаркандской области. 27-летний водитель Ш.М., находясь за рулем автомобиля Lacetti, сбил семилетнего мальчика.

В результате аварии С.С.,2013 года рождения, скончался на месте, сообщает пресс-служба УБДД УВД области.

В отношении Ш.М. Следственным отделом ОВД Самаркандского района возбуждено уголовное дело в соответствии с п.2. статьи 266 Уголовного кодекса РУз (нарушение правил дорожного движения или безопасности транспортных средств, повлекшее смерть человека).Ведется следствие.