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  • 8 сентябрь 2020 12:05
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На начало занятий в школах Самарканда выделено 2 млрд 280 млн сумов

Об этом сообщает газета Зарафшон со ссылкой на региональное финансовое управление. Отмечается, что средства пойдут на приобретение пирометров и дозаторов. Принимаются меры по обеспечению школьников из малообеспеченных семей антисептиками и медицинскими масками.

 

На начало занятий в школах Самарканда выделено 2 млрд 280 млн сумов

 

Напомним, принято решение областного Совета народных депутатов до 10 сентября текущего года обеспечить общеобразовательные школы региона достаточным санитарно-техническим оборудованием.

 

Постановление также предусматривает улучшение школьной инфраструктуры, в том числе бесперебойную подачу чистой питьевой воды в 332 школе, ремонт систем отопления и туалетов в 380 учебных заведениях вилоята.


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