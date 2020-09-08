На начало занятий в школах Самарканда выделено 2 млрд 280 млн сумов

Об этом сообщает газета Зарафшон со ссылкой на региональное финансовое управление. Отмечается, что средства пойдут на приобретение пирометров и дозаторов. Принимаются меры по обеспечению школьников из малообеспеченных семей антисептиками и медицинскими масками.

Напомним, принято решение областного Совета народных депутатов до 10 сентября текущего года обеспечить общеобразовательные школы региона достаточным санитарно-техническим оборудованием.

Постановление также предусматривает улучшение школьной инфраструктуры, в том числе бесперебойную подачу чистой питьевой воды в 332 школе, ремонт систем отопления и туалетов в 380 учебных заведениях вилоята.