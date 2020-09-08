В Самарканде 5708 абитуриентов не пришли на экзамен

В Самарканде продолжаются тестовые экзамены. Напомним, они проходят на 7 открытых площадках Самарканда.





Как сообщили Zarnews.uz в региональном отделении Государственного центра тестирования, 7 сентября 884 человека по различным причинам на экзамен не пришли: 508 абитуриента в первую смену и 376 абитуриентов во вторую. Кроме того, за нарушение порядка проведения тестовых испытаний от экзамена отстранены 5 человек.

Таким образом, со 2 по 7 сентября на тестирование не пришли 5708 абитуриентов, подавших документы в вузы Самарканда.