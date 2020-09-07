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  • 7 сентябрь 2020 11:59
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Практические занятия для гидов-экскурсвоводов в Самарканде

Туриндустрия, как и любой другой бизнес, не только имеет свою специфику, но и постоянно динамично развивается, достичь успеха в данной отрасли можно лишь получая новые знания и навыки, пополняя уже имеющийся опыт и повышая квалификацию.

 

Практические занятия для гидов-экскурсвоводов в Самарканде

 

Самаркандский областной центр повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере туризма и реального сектора экономики проводит курсы по подготовке гидов-экскурсоводов, а также туроператоров, включающие в себя социально-экономическую политику РУз, основы туризма, краеведение, основы экскурсоведения по объектам области, которые дадут возможность получить сертификаты с правом последующей работы гидами-экскурсоводами.

 

Для целесообразного времяпрепровождения туриста в той или иной стране роль гида-экскурсовода играет важную роль. Именно от его обзора зависит мировоззрение прибывшего гостя. Правильно преподнести информацию, рассказать об истории памятников старины является главной задачей любого гида, чему, собственно говоря, и обучают в центре. Слушателям центра читают лекции и проводят практические занятия ведущие профессора университета, работники музея, а также гиды практики высшего разряда, сообщает пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.


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