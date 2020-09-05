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  • 7 сентябрь 2020 11:49
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В Самарканде снесут 31 незаконно построенный объект

По данным Республиканской специальной комиссии, в состав которой входят представители Генеральной прокуратуры, Министерства строительства, Министерства культуры, Администрации Самаркандской области и других соответствующих организаций, 31 незаконно построенный объект в Самарканде будет частично снесен. Об этом сообщает информационная служба Главного управления строительства Самаркандской области.

 

В Самарканде снесут 31 незаконно построенный объект

 

Демонтажные работы на этих объектах будут производиться под руководством Самаркандской областной и городской прокуратур, хокимията Самаркандской области, региональных и городских отделов Бюро принудительного исполнения и других.

 

23 проектные организации, занимающиеся охраной и эксплуатацией объектов культурного наследия в исторической части Самарканда, привлечены к проектированию демонтажа построенных объектов с нарушением градостроительных норм и правил.


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