В Самарканде снесут 31 незаконно построенный объект

По данным Республиканской специальной комиссии, в состав которой входят представители Генеральной прокуратуры, Министерства строительства, Министерства культуры, Администрации Самаркандской области и других соответствующих организаций, 31 незаконно построенный объект в Самарканде будет частично снесен. Об этом сообщает информационная служба Главного управления строительства Самаркандской области.

Демонтажные работы на этих объектах будут производиться под руководством Самаркандской областной и городской прокуратур, хокимията Самаркандской области, региональных и городских отделов Бюро принудительного исполнения и других.

23 проектные организации, занимающиеся охраной и эксплуатацией объектов культурного наследия в исторической части Самарканда, привлечены к проектированию демонтажа построенных объектов с нарушением градостроительных норм и правил.