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  • 7 сентябрь 2020 11:12
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В Самаркандском государственном архитектурно-строительном институте начались творческие экзамены

Творческие экзамены на 2020-2021 учебный год будут проводиться по образовательному направлению дизайн – дизайн ландшафта и интерьеров.

 

В Самаркандском государственном архитектурно-строительном институте начались творческие экзамены

 

Абитуриенты должны нарисовать натюрморт по изобразительному искусству и детальный рисунок по  черчению. Для выполнения заданий предоставлено всего три  часа. Ребята, сдающие творческие экзамены, не будут проходить тестирование.

 

Место проведения творческого экзамена полностью оснащено камерой, и родители могут следить за процессом прямо через веб-сайт института. Экзамен продлится 4 дня. Результат будет объявлен через день.

 

В Самаркандском государственном архитектурно-строительном институте начались творческие экзамены

 

На дизайнерское образование подали заявки 384 абитуриента. Согласно параметрам квоты приема по данному направлению выделено 50 квот, из которых 15 будут приняты на грантовой основе и 35 - на контрактной.

 

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