В Самаркандском государственном архитектурно-строительном институте начались творческие экзамены

Творческие экзамены на 2020-2021 учебный год будут проводиться по образовательному направлению дизайн – дизайн ландшафта и интерьеров.

Абитуриенты должны нарисовать натюрморт по изобразительному искусству и детальный рисунок по черчению. Для выполнения заданий предоставлено всего три часа. Ребята, сдающие творческие экзамены, не будут проходить тестирование.

Место проведения творческого экзамена полностью оснащено камерой, и родители могут следить за процессом прямо через веб-сайт института. Экзамен продлится 4 дня. Результат будет объявлен через день.

На дизайнерское образование подали заявки 384 абитуриента. Согласно параметрам квоты приема по данному направлению выделено 50 квот, из которых 15 будут приняты на грантовой основе и 35 - на контрактной.

Источник