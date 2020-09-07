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  • 7 сентябрь 2020 10:43
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Как бороться с сахарным диабетом?

Сегодня в мире насчитывается более 150 миллионов человек,которые болеют такой серьезной болезнью как сахарный диабет. Каждый день количество диабетиков на планете растет огромными темпами. По состоянию на 1 января 2019 года число больных сахарным диабетом в Самаркандской области составляет свыше 29 тысяч человек. За последние 14 лет в регионе показатель заболеваемости вырос в 1,6 раза. Как ни странно, а диабет является одним из самых древнейших заболеваний,но диагностирвать его научились лишь в 1922 году.

 
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Зарина Хакбердиева

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