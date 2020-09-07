Грузовые машины, направляющиеся из Самарканда в Ташкент, будут объезжать Сырдарьинский район

На трассе Ташкент-Самарканд будет изменено направление движения грузовых машин на участке, проходящем через Сырдарьинскую область. Об этом пишет Kun.uz со ссылкой на сообщение УБДД УВД области.

Снизилась грузоподъёмность железобетонного моста через коллектор «Шуразак», расположенный на 90-м километре автомагистрали «Ташкент-Душанбе» М-34, проходящей через Сырдарьинский район, в связи с чем сейчас необходим ремонт моста.

В целях предотвращения неприятных событий, могущих случиться в будущем, по этому мосту запрещено движение транспортных средств, перевозящих тяжёлые грузы. Направление движения этих видов транспорта временно изменено.

То есть, тяжёлые грузовые транспортные средства, въезжающие на территорию Сырдарьинской области через 871-километр автомагистрали международного значения М39, могут продолжить движение, выехав на 58-километр автотрассы 373 «Автомагистраль М39-Гулистан-Бука-Ангрен-Ош через Коканд и Андижан» по направлению 4Р26 «Сырдарья-Дехканабад-Кият-Бекабад».

Вместе с тем, на региональное главное управление автомобильных дорог Сырдарьинской области возложен ремонт и сдача в эксплуатацию одной стороны данного железобетонного моста в двухмесячный срок для передвижения транспорта.

В 4-месячный срок намечена полная сдача моста в эксплуатацию.