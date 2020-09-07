В отношении мужчины, обещавшего приобрести 5 квартир, возбуждено уголовное дело

Житель Джамбайского района 29-летний С.М., узнав о выдаче квартир малообеспеченным семьям в строящемся в махаллинском сходе граждан «Обод маскан» города Самарканда жилом комплексе, сообщил своей знакомой, 45-летней Ш.М.

Мужчина пообещал помочь в приобретении сразу 5 квартир на кредитной основе по заниженным ценам. С декабря 2018 года по март 2020 года С.М. частями получил 16.400 долларов США, однако по сей день обещанного не выполнил, говорится в сообщении Следственного департамента при МВД Республики Узбекистан.

По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД города Самарканда в отношении С.М. возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.4 ст.168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (мошенничество). В настоящее время ведется предварительное следствие.