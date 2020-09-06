Предприимчивый житель Самарканда наладил продажу "шпионских" маек для абитуриентов

5 сентября этого года сотрудниками управлений оперативного розыска сотрудничества и обеспечения безопасного туризма УВД Самаркандской области было проведено оперативное мероприятие.

Как сообщает "Даракчи", в ходе мероприятия задержан 29-летний гражданин У., который за 100-200 долларов США продавал изготовленное кустарным способом специальное устройство средства связи для использования в ходе экзаменов, которое прикрепляется на нижнем белье.

Управление внутренних дел Самаркандской области призвало абитуриентов не приносить в места проведения тестовых испытаний запрещенные предметы.