» » » За неповиновение сотрудникам ППС гражданин в Самарканде получил шесть суток
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  • 5 сентябрь 2020 11:56
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За неповиновение сотрудникам ППС гражданин в Самарканде получил шесть суток

Водитель автомобиля, который не повиновался сотрудникам патрульно-постовой службы  и подверг опасности свою жизнь и жизни других людей, арестован на 6 суток.

 

За неповиновение сотрудникам ППС гражданин в Самарканде получил шесть суток

 

По данным информационной службы УВД Самаркандской области, 3 сентября 2020 года примерно в 23:45 Н. Тошпулатов, 2001 г.р., проживающий по улице Кошховуз в Самарканде, проигнорировал  требования сотрудников ППС остановиться, когда проезжал  на своей машине Nexia-2 ​​по улице М. Улугбека.

 

Несмотря на то, что транспортное средство еще раз хотели  остановить на перекрестке улиц Беруний и М. Улугбека в Самарканде, водитель неоднократно продолжал резкое движение, не выполняя законных требований инспекторов ППС. Вскоре нарушитель был задержан и арестован.

 

С учетом наличия признаков нарушений статей 183, 194, 195 Уголовного кодекса Республики Узбекистан в установленном порядке составлены административные протоколы, а собранные документы отправлены на рассмотрение в Самаркандский городской суд по административным делам.

 

Судебные приставы назначили правонарушителю наказание в виде административного ареста сроком на шесть суток.


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