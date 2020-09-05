За неповиновение сотрудникам ППС гражданин в Самарканде получил шесть суток

Водитель автомобиля, который не повиновался сотрудникам патрульно-постовой службы и подверг опасности свою жизнь и жизни других людей, арестован на 6 суток.

По данным информационной службы УВД Самаркандской области, 3 сентября 2020 года примерно в 23:45 Н. Тошпулатов, 2001 г.р., проживающий по улице Кошховуз в Самарканде, проигнорировал требования сотрудников ППС остановиться, когда проезжал на своей машине Nexia-2 ​​по улице М. Улугбека.

Несмотря на то, что транспортное средство еще раз хотели остановить на перекрестке улиц Беруний и М. Улугбека в Самарканде, водитель неоднократно продолжал резкое движение, не выполняя законных требований инспекторов ППС. Вскоре нарушитель был задержан и арестован.

С учетом наличия признаков нарушений статей 183, 194, 195 Уголовного кодекса Республики Узбекистан в установленном порядке составлены административные протоколы, а собранные документы отправлены на рассмотрение в Самаркандский городской суд по административным делам.

Судебные приставы назначили правонарушителю наказание в виде административного ареста сроком на шесть суток.