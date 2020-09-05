Как будет проходить новый учебный год в школах в условиях пандемии? Какие меры предпримут в целях безопасности школьников во время их пребывания в учебных заведениях? Эти вопросы обсудили на семинаре городского управления народного образования под девизом «Вместе в школу».





В мероприятии приняли участие хоким Самарканда Бобурмирзо Облокулов, сотрудники ГорОНО, директора общеобразовательных школ и их заместители. Семинар прошел в школе№8, поэтапно он охватит и другие учебные заведения.

Участники семинара во главе с городским хокимом прошлись по классам и ознакомились с условиями на месте. По рекомендации санитарно-эпидемиологической службы, перед входом в здание школы и каждый класс должны быть застелены коврики, обработанные однопроцентным хлором. Перед началом уроков врач и медсестра учебного заведения должны проверить температуру тела каждого ученика. Школьники должны носить с собой антисептики и две маски на замену. Средства индивидуальной защиты рекомендуется менять каждые два часа.

По данным городского управления народного образования, в результате опроса за онлайн-учебу проголосовало 42 процента родителей учеников городских школ. За традиционный метод проголосовало большинство-58%.

Зарина Хакбердиева