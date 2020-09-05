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  • 5 сентябрь 2020 11:11
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В Самаркандской области состоится открытие нового туристического объекта «Оqbо’yro garden»

Самарканд привлекает туристов своей неповторимой культурной атмосферой и уникальными памятниками истории и архитектуры. Достопримечательности Самарканда позволяют гостям окунуться в чарующий мир древнего Востока.

 

В Самаркандской области состоится открытие нового туристического объекта «Оqbо’yro garden»

 

Помимо этого в области есть места, посещая которых можно сполна насладиться живописной природой. Одним из таких мест является туристическая зона, создаваемая на территории махалли «Янгиарык» Самаркандского района под названием «Oqbo’yro garden».

 

Данная зона будет включать в себя такие дополнительные услуги как кемпинг, беседки для отдыха, бассейн, игровая площадка, так же под открытым небом будут организованы разнообразные концерты и шоу-программы для посетителей, сообщает пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.

 

Помимо этого есть возможность не только насладиться горным пейзажем, но и отправиться в поход.Общая стоимость проекта, отвечающего современным стандартам, составляет более 10 млрд.сумов. Следует отметить, что данный объект планируется сдать в эксплуатацию в ближайшие дни.


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