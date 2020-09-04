На дороге под Самаркандом из-за пьяного водителя погиб инспектор профилактики Равшан Бокиев

1 сентября 2020 года в 23.00 на 33 км трассы 4R-46, проходящей по территории махалли Олти Кахрамон в Пастдаргомском районе Самаркандской области произошел смертельный наезд.

Как сообщает "Даракчи", 30-летний водитель "Дамас" У.Т., житель махалли Кара сув этого же района, двигаясь по направлению "Самарканд-Каттакурган", находясь в нетрезвом состоянии, сбил троих граждан на правой стороне дороге: находящегося при исполнении 31-летнего инспектора профилактики, старшего лейтенанта Равшана Бокиева и двух молодых людей 2001 г. и 1993 г.

В результате все трое были доставлены в больницу. Несмотря на помощь врачей, Равшан Бакиев скончался в больнице.

Руководство и личный состав УВД Самаркандской области выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.