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  • 4 сентябрь 2020 21:32
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Самаркандский «Афросиёб Палас» вновь выставили на продажу

Самаркандский «Афросиёб Палас» вновь выставили на продажуРанее в сентябре 2018 года гостиницу продали сингапурской компании Exim Investments Ple LTD.

 

В Самарканде гостиница «Афросиаб Палас» выставлена на продажу на онлайн-аукционе. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по управлению государственными активами.

 

Стартовая цена составила 5,4 миллиардов сумов с инвестиционными обязательствами. Общая площадь — 1,88 га, а площадь зданий — 10 195,3 квадратных метров. Новому владелцу следует вложить 12 миллионов долларов в реконструкцию и запуск отеля, а также создать минимум 100 новых рабочих мест.

 

Помимо этого, «Афросиаб Палас» к 2021 году должен стать четырехзвездочным отелем с 280 номерами, среди которых один – президентский. А реконструкцию нужно согласовать с Министерством культуры и ЮНЕСКО. Как и благоустройство близлежащей территории.

 

К тому же, следует оплатить все кредиторские задолженности. А заявки принимаются до 3 октября. Торги ожидаются 5 октября.

 

ИСТОЧНИК


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