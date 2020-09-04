Как проходят вступительные экзамены в Самарканде?

Со 2 по 14 сентября, ровно 12 дней, семь открытых стадионов Самаркандской области будут в распоряжении около 140 тысячи абитуриентов. В регионе, как и по всей стране, начались вступительные экзамены в высшие учебные заведения. В связи с пандемией процесс сдачи тестов проходит не в августе, как обычно, а месяц спустя и впервые на открытых площадках, позволяющих обеспечить эпидемиологическую безопасность, как абитуриентов, так и наблюдателей.





Для проведения тестовых испытаний выбраны семь футбольных стадионов. В частности, поле футбольного клуба «Локомотив», детско-юношеской спортивной школы №2 на массиве Саттепо, «Нурафшон» в городке Кимегарлар, а также стадионы детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по гребным видам спорта в городе Самарканде. Чтобы узнать, как проходит тестирование, мы направились на один из объектов-в спортшколу на территории массива Саттепо. Экзамены проводятся в две смены по три часа: первая — с 8:00 до 11:00, вторая — с 17:00 до 20:00.





Несмотря на то, что до начала тестовых испытаний есть еще около двух часов, огражденная территория уже наполняется молодыми людьми в сопровождении родных. Соблюдая дистанцию в два метра, и стоя друг за другом, образовывая при этом нескончаемую цепочку, абитуриенты нетерпеливо ждут своей очереди возле дезинфекционного туннеля. С опаской проходят и специальную кабину, где проверяют на наличие шпаргалок и электронных устройств.





В руках каждого из них только паспорт и пропуск ДТМ, в котором указаны время, дата и здание, где проходит экзамен. Идентификация личности абитуриентов осуществляется на специальном видеооборудовании. Если лицо экзаменуемого изменилось и не совпадает с данными в базе, то ребят проверяют по отпечаткам пальцев. Пройдя фейконтроль, они обеспечиваются средствами защиты- медицинскими масками и перчатками.





В этом году в девять высшие учебные заведения вилоята приняты документы на поступление в бакалавриат от 139 874 абитуриента, что на 26% больше, чем в прошлом году. На одно студенческое место претендуют 10,86 человека. На семи открытых стадионах в общей сложности в день испытают свои знания 13 680 человек, по 6840 абитуриентов в каждую смену. Ожидается провести экзамены в Самаркандской области за 10 дней.

Учитывая пандемию вокруг коронавирусной инфекции и карантинных ограничений, вступительные экзамены в этом году проходят в упрощенной форме. Абитуриентов тестируют только по двум профильным предметам вместо пяти. О набранных баллах соискатели студенческого билета могут узнать уже на следующий день после тестовых испытаний, сведения о поступлении в высшее учебное заведение будут известны после 14 сентября.

Зарина Хакбердиева