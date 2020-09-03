Елена Аббасова из Самарканда больше двадцати лет является членом спортивного клуба «Богатырь». В течении многих лет она занимается армрестлингом.





Елена многократная чемпионка Узбекистана, трехкратная чемпионка Азии по армрестлингу и участница соревнований по пауэрлифтингу на летних Паралимпийских играх, прошедших в 2012 году в Лондоне. Тренажерный зал считает своим вторым домом.





Не так давно в социальных сетях был опубликован пост о сборе денежных средств на инвалидную коляску для 44-летней спортсменки. За короткое время удалось собрать более одиннадцати миллионов сумов. Самарканд не без добрых людей и желающих помочь в трудные минуты предостаточно, говорит один из членов клуба и волонтеров города.

Помимо собранных самаркандцами денег, финансовую помощь также оказали бывшие члены спортклуба «Богатырь». Со стороны паралимпийских чемпионов по армрестлингу из Самаркандской области было собрано шестьсот долларов. Все накопленные деньги были переданы адресату.

Зарина Хакбердиева