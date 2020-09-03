» » » В Самарканде провели свадьбу в банкетном зале с десятками гостей вопреки ограничениям
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  • 3 сентябрь 2020 11:51
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В Самарканде провели свадьбу в банкетном зале с десятками гостей вопреки ограничениям

В Самарканде провели свадьбу в банкетном зале с десятками гостей вопреки ограничениямВ Самарканде жители провели свадьбу в банкетном зале с 40 гостями, пишет областное УВД.

 

Отмечается, что 29 августа в свадебном заведении «Мараканд» в Самарканде собрались около 40 человек. В отношении администрации свадебного заведения был составлен административный протокол по части 2 статьи 54 Административного Кодекса (Нарушение правил борьбы с эпидемиями) и направлен в Самаркандский областной центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора для вынесения законного решения.‌‌

 

Нарушение обязательных правил, установленных в целях предупреждения возникновения или распространения карантинных и других опасных для человека инфекций, — влечет наложение штрафа на граждан от трех до пяти, а на должностных лиц — от десяти до пятнадцати минимальных размеров заработной платы.

 

ИСТОЧНИК


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