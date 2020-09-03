Должностные лица «Дирекции по эксплуатации трамвайных линий» в Самарканде присвоили 1 млрд 258,3 млн

Возбуждено уголовное дело по фактам хищения и отмывания денег. Об этом сообщает региональное отделение Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.

Основанием для расследования послужили документы, собранные сотрудниками Самаркандского областного управления Департамента при Генеральной прокуратуре по борьбе с экономическими преступлениями и областной Службы государственной безопасности.





Выявлено, что в 2017-2019 годах должностные лица ГП «Дирекция по эксплуатации трамвайных линий» при администрации Самаркандского городского хокимията по предварительному сговору потратили 74,6 млн сумов компании на командировки.





Кроме того, 235,8 млн. сумов были необоснованно добавлены к заработной плате сотрудников, а 112,3 млн. сумов, полученных от банка на заработную плату, не были переданы сотрудникам.На оплату контрактов и другие расходы граждан, не работающих на предприятии, должностными лицами предприятия израсходовано 137 миллионов сумов. На материальную помощь другим предприятиям направлено 62,5 млн. сумов, с корпоративной карты предприятия снято 636,1 тыс. сумов.





Таким образом, должностными лицами расхищена и растрачена сумма в крупном размере в 1 миллиард 258,3 миллион сумов у госпредприятия, сообщается в документе.





Кроме того, на 232,4 миллиона сумов приобретена 3-комнатная квартира в многоэтажном доме по улице Аль-Хорезми в Самарканде. Деньги за жилплощадь перечислены на счет ООО «М.Д.Б.» . Таким образом, лица, подозреваемые в хищении и растрате денег, легализовали свои доходы от преступной деятельности.





В отношении должностных лиц ГП «Дирекция по эксплуатации трамвайных линий» региональным отделением ведомства возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 167 и статьи 243 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан.

Источник