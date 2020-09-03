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  • 3 сентябрь 2020 10:19
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Министр народного образования изучил состояние школ Самарканда

В целях повышения эффективности подготовки к новому учебному году в общеобразовательных школах и реализации мероприятий по сохранению здоровья учащихся и учителей, члены рабочей группы во главе с министром народного образования Шерзодом Шерматовым приступили к изучению готовности школ Самаркандской области к новому учебному году. Комиссия также побывала и ознакомилась с процессом сдачи вступительных экзаменов в вузы.

 

Министр народного образования изучил состояние школ Самарканда

 

В рабочую группу под председательством министра вошли заместитель хокима области Рустам Кобилов, хоким Самарканда Бобурмирзо Облокулов, начальник областного управления народного образования Саидахмад Усманов.


Республиканская комиссия в течении двух недель со 2 по 14 сентября будет проверять насколько общеобразовательные школы региона отвечают требованиям эпидемиологической безопасности.

 

Министр народного образования изучил состояние школ Самарканда

 

До начала традиционной эксплуатации школ будет дано заключение центров санитарно-эпидемиологического благополучия в учебных заведениях каждого района и города, а выявленные проблемы будут решаться на уровне государственной власти и местного самоуправления.

 

Министр народного образования изучил состояние школ Самарканда

 

В областном управлении народного образования создан штаб, где, начиная с сегодняшнего дня будут собираться данные о результатах анкетирования родителей учащихся в 1255 школах и специальных школах-интернатах области, организации традиционных или онлайн-образовательных процессов, подготовленности учителей, обеспечения школ пирометрами и антисептиками.

 

Министр народного образования изучил состояние школ Самарканда

 

Как сообщает информационная служба Самаркандского областного управления народного образования, заключения по результатам исследований будут переданы в районные и городские Кенгаши народных депутатов. Визит министра в Самаркандскую область продолжается.


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