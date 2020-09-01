Когда будет решен вопрос старых лифтов в жилых домах Самарканда?

Туракулу Махмудову из Самаркандской области 72 года. Он много лет страдает полиартритом. Вместе с супругой он живет на третьем этаже многоквартирного дома №20 в районе Сартепо. За последние три месяца Туракул ака ни разу не спускался вниз. Все летние дни мой супруг провел дома, говорит Сафия опа Махмудова.





-Я не могу ходить, обе ноги не работают,- вздыхает глава семейства. - Когда работал лифт, я мог еще спуститься вниз, увидеться с соседями, побеседовать с ними. Все лето я просидел дома у окна.

Жильцы многоэтажки рассказали о том, что пассажирский лифт в этом доме был установлен в 1987 году и находится в эксплуатации уже 33 года. За это время лифт часто простаивал из-за поломок. По словам представителя Самаркандского областного управления жилищно-коммунального хозяйства Хусниддина Шодиева, 157 лифтов по городу Самарканду, отслуживших свой срок, поэтапно будут заменены на новые.

- Лифт на самом деле старый, для его ремонта необходимы запчасти, приобрести которых иногда проблематично,- говорит специалист областного управления ЖКХ. -В 2020 году была утверждена адресная программа, согласно которой до конца 2022 года все лифты в шести подъездах многоэтажного дома №20 будут обновлены. До того времени мы отремонтируем лифт на третьем этаже, где находится квартира семьи Махмудовых.

В рамках программы модернизации лифтового оборудования в соседнем доме №12 в этом году установили новые лифты. 83-летний Кажуркин Николай Михайлович и Кажуркина Раиса Никифоровна являются самыми старыми жильцами многоэтажного дома. После осады Сталинграда они приехали в Узбекистан и прожили вместе в Самарканде 65 лет. Пожилые люди живут на четвертом этаже. Воспоминания о том, с какими трудностями приходилось подниматься до квартиры и обратно, остались в прошлом. Сегодня семейная чета уже не боится лишний раз сходить в магазин за продуктами.

Использование лифтов и их эксплуатация является одной из наболевших и бурно обсуждаемых тем в Самарканде, считает сенатор Рустам Ибрагимов, избранный от Самаркандской области. На основании обращений граждан он направил несколько парламентских запросов в исполнительную власть. Вопрос решен в положительную сторону.

-К сожалению, за последние три десятилетия многие лифты в городских многоэтажных домах пришли в негодное состояние и стали опасными для населения, -рассказывает сенатор. -В июне сего года правительство приняло соответствующее постановление по замене лифтов. В связи с этим для всех городов республики, в частности, Самарканда выделены большие средства. В течении пяти лет поэтапно модернизируют все старые лифты.

Принято постановление Кабинета Министров от 12 июня 2020 года № 376 «О дополнительных мерах по ремонту и обновлению лифтового оборудования многоквартирных домов республики в 2021-2027 годы». На основании документа также было принято решение хокима Самаркандской области. По словам начальника областного жилищно-коммунального хозяйства Баходира Негматова, к концу 2024 года в общей сложности 157 непригодных для использования лифтов будут заменены новыми современными оборудованиями. С 2019 года по настоящее время в многоэтажных домах в городе установлено 76 новых лифтов.

Зарина Хакбердиева