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  • 1 сентябрь 2020 12:31
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Начальник Самаркандского архива награжден нагрудным знаком «Соҳа ифтихори»

Согласно соответствующему приказу Агентства «Узархив»  от 27 августа 2020 года по случаю 29-летия государственной независимости Республики Узбекистан ряд руководителей системынаграждены нагрудным знаком «Соҳа ифтихори» («Гордость отрасли»).

 

Начальник Самаркандского архива награжден нагрудным знаком «Соҳа ифтихори»

 

1. Кучарова Дильдора Лутпуллаевна – начальница  управления  по архивному делу  г.Ташкента.

 

2. Маманазаров Абдували Аблакулович - начальник управления по архивному делу Самаркандской области.

 

3. Ибрагимова Саодат Аббасовна - директор Государственного архива Бухарской области.

 

4. Фоменко Татьяна Даулетовна - главный хранитель Национального архива Узбекистана.


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