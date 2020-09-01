Начальник Самаркандского архива награжден нагрудным знаком «Соҳа ифтихори»

Видео репортажи

Когда будет решен вопрос старых лифтов в жилых домах Самарканда?

Почему предприниматель из Акдарьинского района не может воспользоваться собственным объектом?

Кто такой радиолог и чем он занимается?

В Ургутском районе строят мечеть на 10 000 человек