Начальник Самаркандского архива награжден нагрудным знаком «Соҳа ифтихори»

Согласно соответствующему приказу Агентства «Узархив» от 27 августа 2020 года по случаю 29-летия государственной независимости Республики Узбекистан ряд руководителей системынаграждены нагрудным знаком «Соҳа ифтихори» («Гордость отрасли»).
1. Кучарова Дильдора Лутпуллаевна – начальница управления по архивному делу г.Ташкента.
2. Маманазаров Абдували Аблакулович - начальник управления по архивному делу Самаркандской области.
3. Ибрагимова Саодат Аббасовна - директор Государственного архива Бухарской области.
4. Фоменко Татьяна Даулетовна - главный хранитель Национального архива Узбекистана.