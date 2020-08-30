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  • 30 август 2020 10:47
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Определены первые планы по превращению Самарканда в город – миллионник

Как уже сообщалось, правительством  изучаются вопросы по  изменению генерального плана  города Самарканда и расширения территории города. В этом направлении  осуществлены первые предварительные расчеты.

 

Определены первые планы по превращению Самарканда в город – миллионник

 

В настоящее время   территория Самарканда составляет 12,4 тысячи гектаров, он граничит с  4 районами.  Здесь в 209 махаллях проживают 548, 3 тысячи человек. Для превращения Самарканда в город – миллионник предварительно планируется присоединить к  городу  15,1  тысячи гектаров Самаркандского района, 68 махаллей и 232, 3 тысячи человек.


Частью древнего города  могут стать 2137 гетаров Пастдаргомского района, включающих  8 махаллей и 19, 4  тысячи человек. Есть также предложение включить в состав областного центра 1448  гектаров  Акдарьинского района с двумя махаллями и населением 9,2   тысячи  человек.


Согласно предварительному проекту Самарканд может «захватить» также 1305 гектаров Тайлакского района  с 7 махаллями,  население которых составляет 11, 2  тыс. человек.  В случае осуществления этих планов терриоия Самарканда  составит 32, 4 тысячи гектаров, а численность населения превысит 820 тыс . человек. 


Принимая во внимание приезжих студентов, рабочих и служащих без прописки население  Самарканда   превысит 1 млн. человек.

 

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