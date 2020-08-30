Определены первые планы по превращению Самарканда в город – миллионник

Как уже сообщалось, правительством изучаются вопросы по изменению генерального плана города Самарканда и расширения территории города. В этом направлении осуществлены первые предварительные расчеты.

В настоящее время территория Самарканда составляет 12,4 тысячи гектаров, он граничит с 4 районами. Здесь в 209 махаллях проживают 548, 3 тысячи человек. Для превращения Самарканда в город – миллионник предварительно планируется присоединить к городу 15,1 тысячи гектаров Самаркандского района, 68 махаллей и 232, 3 тысячи человек.



Частью древнего города могут стать 2137 гетаров Пастдаргомского района, включающих 8 махаллей и 19, 4 тысячи человек. Есть также предложение включить в состав областного центра 1448 гектаров Акдарьинского района с двумя махаллями и населением 9,2 тысячи человек.



Согласно предварительному проекту Самарканд может «захватить» также 1305 гектаров Тайлакского района с 7 махаллями, население которых составляет 11, 2 тыс. человек. В случае осуществления этих планов терриоия Самарканда составит 32, 4 тысячи гектаров, а численность населения превысит 820 тыс . человек.



Принимая во внимание приезжих студентов, рабочих и служащих без прописки население Самарканда превысит 1 млн. человек.

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