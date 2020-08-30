Почему предприниматель из Акдарьинского района не может воспользоваться собственным объектом?

Старое здание дома-музея в махалле «Янгиобод» в Акдарьинском районе Самаркандской области в начале текущего года было выставлено на аукцион. Заброшенный объект за один миллион сумов с учетом нулевой выкупной стоимости через электронную платформу «E-IJRO AUKSION» закупил один из местных жителей.





Согласно договору о купле-продаже, предприниматель Зайниддин Атабаев в течение года обязуется внести 150 миллионов сумов инвестиций и создать пять новых рабочих мест. Реализовать бизнес-идею и начать собственное дело молодому парню не дает жительница кишлака «Равот» Нафиса Алиева. Основываясь на акт, выданный председателем колхоза еще в 1986 году, она считает себя полноправной владелицей объекта.

-Это здание годами пустует и находится в аварийном состоянии,- говорит предприниматель. -Никто не может попасть внутрь, мы только понаслышке знаем, что там находятся музейные экспонаты, но слухи никто не подтверждает. Я хочу обустроить это место, открыть фотостудию, установить несколько компьютеров, обеспечить занятостью таких же молодых, как я сам. Однако бывшая хозяйка не хочет признавать тот факт, что это место по закону уже принадлежит мне. Мы обращались в районную прокуратуру, на сегодняшний день вышло решение суда о принудительном выселении.

Проблемы Зайниддина Атабаева из Акдарьинского района изучались в рамках пресс-тура, организованного Самаркандским областным управлением Агентства по управлению государственными активами Узбекистана. В мероприятии приняли участие журналисты, работники печатных изданий и интернет-сайтов, а также съемочные группы столичных телеканалов. С целью внести ясность, объективно оценить ситуацию и всесторонне изучить все обстоятельства представители СМИ связались с Н.Алиевой по телефону, поскольку по состоянию здоровья она не смогла присутствовать лично. Как выяснилось, у гражданки нет соответствующих документов, дающих право пользования этим зданием. По словам сотрудников управления, объект по закону принадлежит Атабаеву, а игнорирующая данный факт Насиба Алиева должна будет освободить помещение.

Следующим адресом участников дорожной «журналистики» стал Ургутский район. Здесь строится трехэтажный клинико-диагностический центр «Sattor medical centre» при ООО «Маруфходжи». Молодой предприниматель Бахром Додиев в 2015 года купил пустующее здание, которое было выставлено на продажу через «E-IJRO AUKSION», при условии инвестирования 23,162 млрд сумов по нулевой закупочной цене и создания 173 рабочих мест для открытия медицинского центра.

- Старое двухэтажное здание, было приватизировано нами три года назад, -говорит директор медучреждения Бахром Додиев. –Мы решили достроить третий этаж и еще один дополнительный корпус. Процесс строительства и привлечения инвестиций контролировался сотрудниками регионального управления Агентства по управлению государственными активами. Здание было построено вовремя, но из-за пандемии срок ввода в эксплуатацию был продлен.

В современной частной клинике предусмотрена диагностика и лечение различных заболеваний.

Медицинский центр рассчитан на 80 койко-мест, пропускная способность ожидается до ста человек в день. Население региона будут обслуживать 13 узких специалиста, включая терапевта-кардиолога, хирурга, невропатолога, акушер-гинеколога, лор-врача и других. Всего на строительство центра было потрачено 26 миллиардов сумов, из них 16 миллиардов на ремонтные работы, 10 миллиардов-закупку медицинского оборудования. Обновленное здание планируется сдать в эксплуатацию в преддверии 29-ой годовщины Дня независимости страны.

Участники пресс-тура в этот же день ознакомились с деятельностью АО «Самарканддон махсулотлари». Предприятие было преобразовано в акционерное общество на основе мер, направленных на дальнейшее сокращение роли государства в экономике. В связи с модернизацией предприятия было закуплено оборудование производства Турции на 1,7 миллиона долларов. В результате годовая мощность организации достигла 54 тысяч тонн муки, а количество производимой продукции в день - 150 тонн.

Согласно полученной информации, Самаркандским областным управлением Агентства по управлению государственными активами Узбекистана с начала года через единую электронную торговую площадку продано 49 объектов, выставлено на продажу 12, планируется выставить еще 20 зданий. За отчетный период времени инвестировано 45,4 миллиардов сумов, создано более 800 рабочих мест.

Зарина Хакбердиева